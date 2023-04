E-Prix de Berlim: Jaguar conquista 1-2 e toque de adversário leva a desistência de Félix da Costa | AutoSport

Estava a ser uma excelente recuperação de António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) no E-Prix de Berlim, que arrancou do 19º posto da grelha de partida e nas últimas 10 voltas era 4º classificado, estando na luta, pelo menos, do pódio. No entanto, um erro tremendo de Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) levou à desistência do piloto luso em resultado dos danos sofridos pelo toque do monolugar do adversário. Totalmente injusto para Félix da Costa que estava a ter um brilhante desempenho na primeira corrida do fim de semana.

A vitória coube a Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), depois de 43 voltas loucas com várias trocas de pilotos na liderança do pelotão. Houve 23 trocas de posição na liderança do pelotão, mas no final o triunfo seria discutido entre Sébastien Buemi (Envision Racing), Sam Bird e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e ainda Maximilian Günther (Maserati MSG Racing). A Jaguar alcançou um bom 1-2 com o segundo posto de Bird, que causou a euforia na equipa, e Günther aproveitou a falta de energia do monolugar de Buemi nas últimas curvas para subir ao pódio na pista do Aeroporto de Tempelhof.

OH MY GOODNESS! 🤯



Jake Dennis is in the wall in the most dramatic fashion, clipping da Costa in the process!@SABIC #BerlinEPrix pic.twitter.com/u6EMx32Xk1 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2023

Dan Ticktum (NIO 333 Racing) saltou para a liderança do pelotão após um bom arranque e depois de deixar para trás Sébastien Buemi após a curva 1. Ainda na volta 3, os dois primeiros classificados ativaram o ‘Attack Mode’, permitindo a Sam Bird alcançar o primeiro posto, que perdeu depois de também ativar o ‘AM’.

Com um bom início de prova, António Félix da Costa ascendeu algumas posições, passando do 19º lugar da grelha para o 16º posto da classificação na volta 5.

Depois dos pilotos da frente do pelotão ativarem pela segunda vez o ‘AM’, Sam Bird recuperou ao segundo posto e na volta 8 alcançou a liderança, com Stoffel Vandoorne (DS Penske) a subir ao terceiro posto. No entanto, duas voltas depois Sam Bird cometeu um erro estranho, encaminhou-se para a zona de ativação do ‘Attack Mode’, apesar de não ter mais períodos disponíveis. Nesta altura confusa da corrida, com alguns toques no meio do pelotão que deixaram detritos na pista, Bird baixou para sexto, subindo Vandoorne à liderança por alguns instantes até que foi ultrapassado por Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) primeiro, e depois, Jake Dennis.

René Rast (Neom McLaren Formula E Team) tocou na traseira do Gen3 de Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing), que já tinha danos no carro, e resultou num período de Safety Car para limpar a pista. Dennis liderava e ainda com um ‘Attack Mode’ por usar, com Mortara e Buemi atrás, seguindo-se Ticktum, Vandoorne e Mitch Evans. António Félix da Costa era já 12º classificado.

Na volta 15 a corrida regressou à condição de bandeira verde. Os pilotos começaram a atacar os adversários e houve várias trocas de posições na classificação. Dennis, Mortara e Evans ativaram o ‘AM’, mantendo o piloto da Avalanche Andretti Formula E na liderança.

A curva 1 foi o local preferido dos pilotos para as manobras de ultrapassagens, entrando muitas vezes 3 carros lado a lado. Antes de mais um período de Safety Car – Ticktum, que ainda tocou na traseira do Porsche de Félix da Costa, levou Vandoorne a bater no muro na saída da curva 2, que levou à desistência de ambos e de Jake Hughes (Neom McLaren Formula E Team) e Norman Nato (Nissan Formula E Team) – Mitch Evans alcançou a liderança, seguido de Sébastien Buemi e Maximilian Günther. António Félix da Costa tinha já ascendido ao oitavo posto.

As trocas na liderança foram-se dando na segunda metade da prova, com os dois pilotos da Jaguar TCS Racing com mais energia disponível do que os restantes seis primeiros pilotos: Buemi, Günther, Mortara e Dennis.

À entrada das últimas 10 voltas, depois de uma confusão entre Dennis e Mortara, António Félix da Costa ascendeu ao quinto posto, ainda com um minuto disponível de ‘Attack Mode’ – o seu companheiro tinha ativado pouco antes do quase toque entre o piloto da Avalanche Andretti Formula E e da Maserati MSG Racing – conseguindo ainda subir mais uma posição na volta 31. Mas um erro tremendo de Jake Dennis, que podia ter levado à frente vários adversários, na travagem para a última curva danificou fortemente a asa dianteira e a suspensão do Porsche de António Félix da Costa, o que levou à desistência do piloto luso. Assim, os principais candidatos à vitória estavam reduzidos a quatro: Sam Bird que liderava, Buemi, Evans e Günther.

Frustrations are running high for da Costa 😤



Follow the @SABIC #BerlinEPrix LIVE 👇 https://t.co/tTNGWyC49M pic.twitter.com/zXVvjemvIY — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2023

As últimas voltas foram um pouco mais calmas, uma vez que todos os pilotos tinham que gerir de alguma forma a energia disponível. Sébastien Buemi regressou à frente do pelotão, perseguido pelos dois pilotos da Jaguar e com Günther um pouco mais atrás. Com 3 voltas adicionadas pela direção de corrida devido aos Safety Car, Evans ganhou alguma margem com o ataque de Sam Bird a Sébastien Buemi, aproveitando o facto do piloto da Envision ter de gerir o que restava de energia no seu carro. O piloto suíço acabou por ficar em maus lençóis nas últimas curvas, perdendo o lugar para Bird e Günther.

Amanhã o Campeonato do Mundo de Fórmula E continua no traçado alemão para a segunda corrida do fim de semana, começando a ação em pista às 7h30 com o treino livre 3. A qualificação realiza-se às 09h40 e a corrida está agendada de novo para as 14h03.

TOP 10 E-Prix de Berlim:

Foto: Sam Bloxham/Fórmula E