E-Prix de Berlim, Fórmula E: Stoffel Vandoorne foi o mais rápido no primeiro treino livre | AutoSport

Stoffel Vandoorne (DS Penske) foi o piloto mais rápido do primeiro treino livre do E-Prix de Berlim, com o seu melhor registo em 1:05.803s.

Os tempos registados no circuito que mais corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula E recebeu, situado na capital da Alemanha, são já mais rápidos do que na temporada passada, fruto dos monolugares Gen3. No final do primeiro treino do fim de semana, os 20 pilotos mais rápidos ficaram separados por menos de 1 segundo.

Atrás de Vandoorne na tabela de tempos ficou Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) e Maximilian Günther (Maserati MSG Racing). António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) foi o oitavo mais rápido da sessão inaugural no Aeroporto Tempelhof, a 0.260s de Vandoorne.

Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) causou um breve período de bandeiras amarelas depois do seu monolugar não ter conseguido travar antes de bater nas proteções do traçado, entre as curvas 3 e 4 e danificando a asa dianteira no incidente. Regressou à garagem da equipa, conseguindo voltar à pista e terminar com o quinto tempo mais rápido.

Mais tarde Robin Frijns (ABT CUPRA Formula E Team) fez um pião, naquela que é a sua segunda ronda após a lesão sofrida no início da temporada.

Foto: LAT Images/Fórmula E