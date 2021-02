DS compromete-se para a Gen3 da Fórmula E

A DS Automobiles tornou-se o segundo fabricante de Fórmula E a confirmar a sua presença na próxima geração da Fórmula E, a Gen3, que como se sabe serão introduzidos para a temporada de 2022/2023. A marca francesa tem estado na Fórmula E desde 2015/2016, primeiro com uma parceria com a Virgin Racing, tendo em 2018-19 passado para a equipa chinesa Techeetah. Dessa ligação resultaram títulos consecutivos de campeões de equipas com Jean-Eric Vergne e o ‘nosso’ António Félix da Costa.

Depois da Mahindra Racing, agora foi a vez da DS Automobiles se comprometer: “A DS Automobiles foi um dos primeiros fabricantes a aderir à Fórmula E quando as equipas começaram a desenvolver os grupos motopropulsores dos seus monolugares, e é inspirador ver a extensa frota de veículos elétricos que foram introduzidos nas ruas desde então. Estou encantado pelo facto dos únicos dois campeões da Fórmula E terem garantido um lugar na grelha para a temporada 9, pois reafirma a posição da Fórmula E como um campo de provas tecnológicas e plataforma de marketing para os principais fabricantes de automóveis do mundo. Estamos ansiosos por abrir novos caminhos durante a próxima fase do Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA com a DS Automobiles”, disse o diretor executivo da FE, Jamie Reigle.

Já a diretor Geral da DS Automobiles, Beatrice Foucher, disse que a “eletrificação está no centro da estratégia global da DS Automobiles. Fomos o primeiro fabricante de automóveis premium a entrar na Fórmula E e a nossa marca beneficiou significativamente do trabalho, e dos êxitos da DS Performance, tanto em termos de desenvolvimento como de conhecimento da marca. Se hoje a DS Automobiles é o construtor multi-energético com a média mais baixa de emissões de CO2 na Europa, é também graças à perícia adquirida na Fórmula E. Estender o nosso compromisso até 2026 irá oferecer-nos novas oportunidades para continuar o nosso trabalho de desenvolvimento”, concluiu.