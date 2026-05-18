Como a GEN4 vai mudar totalmente a Fórmula E

A Fórmula E apresentou as bases técnicas do futuro GEN4, um monolugar concebido para ser o mais rápido e mais avançado de sempre da categoria elétrica. Mais potência, tração integral permanente, até 700 kW de regeneração, maior liberdade para os construtores e um reforço das áreas de sustentabilidade e segurança formam o núcleo de uma geração que pretende aproximar ainda mais a competição da indústria automóvel e da mobilidade elétrica.

Mais potência e mais liberdade técnica

A quarta geração dos monolugares de Fórmula E terá 600 kW de potência, o equivalente a mais de 800 cv, para voltas de qualificação e cenários específicos de corrida. A isso junta-se uma capacidade de regeneração até 700 kW em travagem, combinada com o sistema hidráulico, além de tração integral permanente, uma novidade num monolugar deste tipo.

A nova plataforma permitirá ainda gerir os dois diferenciais de forma independente e abre muito mais espaço para o desenvolvimento dos sistemas de controlo eletrónico e de software. Isso inclui optimização da travagem, comportamento em curva, controlo de binário e distribuição de potência, áreas que os responsáveis consideram relevantes também para os automóveis de produção.

Construtores procuram utilidade fora da pista

A FIA e a Fórmula E assumem que o novo regulamento foi pensado não apenas para aumentar o espectáculo, mas também para reforçar a chamada “relevância rodoviária”. Até aqui, os fabricantes estavam limitados sobretudo ao desenvolvimento do grupo motopropulsor traseiro; com o GEN4, passam a ter mais liberdade para aplicar tecnologias próprias em sistemas como controlo de tração, brake-by-wire e gestão eletrónica do carro.

Essa ligação foi explicitada também do lado dos construtores. Um responsável da Jaguar resumiu a lógica do programa de forma directa: “No fim de contas, estamos aqui para promover a marca.” Na mesma intervenção, sublinhou a importância de existir uma relação clara entre o que é desenvolvido em pista e a direcção seguida pela marca nos carros de estrada.

Sustentabilidade e segurança reforçadas

A componente ambiental mantém-se central no discurso da categoria. De acordo com a apresentação, os componentes visíveis do carro passam a incorporar 20% de materiais reciclados, enquanto os pneus serão compostos em 65% por materiais renováveis e reciclados. A bateria, por sua vez, foi anunciada como isenta de terras raras.

Na segurança, o aumento de desempenho obrigou a rever a estrutura do carro. O GEN4 terá pneus maiores e com mais aderência, direcção assistida, mais espaço no cockpit e um painel anti-intrusão de maiores dimensões. Um dos intervenientes salientou mesmo que, embora essas soluções acrescentem peso, representam um ganho necessário: “É peso, mas é segurança.”

Categoria quer manter identidade competitiva

Apesar do salto técnico, a Fórmula E garante que não pretende perder a identidade que a distingue. A promessa passa por preservar corridas compactas, intensas e com muitas ultrapassagens, agora com carros mais rápidos do que qualquer outro de competição elétrica.

A mensagem final da apresentação foi clara: a fase de inovação conceptual está concluída e começa agora o trabalho dos fabricantes e das equipas para transformar o GEN4 no próximo grande capítulo da competição elétrica.