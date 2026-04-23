Citroën revela novo monolugar GEN4 para a Fórmula E de 2026/27

A Citroën Racing apresentou esta quarta-feira o seu novo GEN4 de Fórmula E, antecipando a entrada na 13ª temporada do Mundial de monolugares elétricos, marcada por uma nova geração técnica no campeonato. O construtor francês destaca a introdução de tração integral permanente, maior potência e duas configurações aerodinâmicas distintas como os principais vetores de evolução do projeto.

Novo Citroën GEN4 aposta em mais potência e tração integral

Segundo a marca, o novo GEN4 representa “um primeiro olhar” sobre o monolugar com que a equipa vai competir na época 202627 do ABB FIA Formula E World Championship. Entre as principais novidades face à geração anterior estão a tração às quatro rodas em permanência, um sistema avançado de controlo de tração, duas configurações aerodinâmicas — uma de alto apoio para qualificação e outra de baixo arrasto para corrida — e capacidades reforçadas de gestão de energia.

A Citroën sustenta que estas alterações visam melhorar a tração, limitar a patinagem das rodas, otimizar a aderência em diferentes fases de condução e tornar as corridas mais rápidas e dinâmicas. No comunicado, a marca considera que o GEN4 deverá proporcionar uma competição “mais competitiva e estrategicamente mais complexa”.

Salto técnico face ao GEN3

Em termos de desempenho, o salto é também expressivo. A Citroën refere que o GEN3 disponibilizava até 300 kW no eixo traseiro em condições normais e até 350 kW com tração integral em qualificação e Attack Mode, enquanto o GEN4 passa a contar com 450 kW em condições normais de corrida e até 600 kW em qualificação e Attack Mode.

Em paralelo, a capacidade de travagem regenerativa sobe de cerca de 600 kW para 700 kW, numa evolução que, segundo o construtor, deverá reforçar a eficiência e a recuperação de energia. Para a Citroën Racing, este novo enquadramento técnico representa “uma oportunidade chave” para consolidar a base criada na sua primeira temporada na Fórmula E.

Decoração de transição antecede identidade mais afirmada

A apresentação do carro ficou também marcada pela revelação de uma decoração provisória, descrita pela marca como uma decoração de “camuflagem”. O desenho mantém como elemento central a assinatura visual dos duplos chevrons, símbolo histórico da Citroën.

Pierre Leclercq, diretor de design da Citroën, explicou que “o objetivo foi continuar a trabalhar a linguagem gráfica dos chevrons”. O responsável acrescentou que “os dois chevrons centrais trazem dinamismo adicional ao carro” e serviram de base a “um gradiente paramétrico que se estende pela carroçaria”.

Leclercq sublinhou ainda que a decoração agora revelada funciona como etapa intermédia antes da introdução de uma identidade visual mais expressiva. “A livery que revelamos esta semana é uma camouflage livery, pensada como transição antes de apresentar uma identidade mais expressiva e dinâmica, incorporando as cores da Citroën e a herança francesa”, afirmou.

Citroën reforça compromisso com a nova era

A marca já tinha confirmado nas últimas semanas, antes do ePrix de Madrid, o seu compromisso com a era GEN4. Com esta apresentação, a Citroën formaliza a entrada numa nova fase da sua presença na Fórmula E, enquadrando o projeto como parte de uma estratégia que alia inovação, performance e sustentabilidade no desporto automóvel.