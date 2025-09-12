Citroën Racing confirmada na Fórmula E!

É a confirmação de notícia que publicámos em primeira mão. A 6 de dezembro, no pontapé de saída da Época 12 da Fórmula E, em São Paulo, no Brasil, equipa nova na grelha de partida do Campeonato do Mundo de Fórmula E: a Citroën Racing! Os pormenores do programa serão conhecidos apenas a 20 de outubro, mas também já antecipámos os nomes dos pilotos: Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy!

Por José Caetano

A saída da Maserati da Fórmula E conhecia-se, depois de cumpridas somente três temporadas na Fórmula E, devido ao desinvestimento da marca em programas de eletrificação, devido às vendas muito reduzidas de automóveis com motorizações alimentadas por baterias nos segmentos-alvo de fabricante que está confrontado com problemas financeiros, e sabia-se que a Stellantis, a proprietária da empresa, decidira inscrever no campeonato outro construtor do consórcio. Faltava apenas o nome: há semanas, escrevemos que seria a Citroën; hoje, a empresa confirmou-o de forma oficial, mas reservou o anúncio dos pormenores do projeto, incluindo os nomes dos pilotos, para ação a realizar no dia 20 de outubro. No entanto, também podemos antecipá-los: Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy.

A Citroën, ao contrário da Maserati, produz e vende carros populares e conta com gama cada vez mais diversificada de motorizações elétricas ou eletrificadas. Esta entrada no Mundial de Fórmula E, coincide, temporalmente, com uma ofensiva de produtos novos e permite à marca desenvolver e promover todas as competências tecnológicas. E, simultaneamente, proporciona-lhe acesso a plataforma relevante para atividades de comunicação e marketing.

A Maserati, durante a participação no Fórmula E, participou em 27 ePrix, somando três vitórias, uma por época, as duas primeiras com o alemão Maximilian Günther (2022-23 e 2023-24), a terceira com o belga Stoffel Vandoorne (2024-25). A equipa montada em parceria com a MSG, entidade que sucedeu à Venturi e está baseada no Mónaco, estreou-se no campeonato em 2023, na Cidade do México, e também conseguiu sete pódios e duas “poles. A MSG, confirmando-se as informações que temos, continuará no Mundial, agora ao lado da Citroën Racing.

Muitos sucessos no Dakar, WRC e WTCC

A Citroën Racing (ex-Citroën Compétitions e Citroën Sport) opera na dependência da Stellantis Motorsport, divisão desportiva liderada pelo francês Jean-Marc Fiont, e tem história longa e rica no desporto automóvel, com vitórias e títulos nos ralis e na velocidade, e passagens fugazes por campeonatos de monolugares – competiu só Fórmula Bleue, em França, durante as décadas de 1960 e 1970. No currículo da marca, quatro triunfos no Rali Dakar, oito títulos de construtores e nove de pilotos no WRC (entre 2003 e 2019, com Sébastien Loeb e Sébastien Ogier como “pontas de lança”, conquistou 102 primeiros lugares em rondas do Mundial, recorde que a Toyota igualou muito recentemente, ganhando no Paraguai, e pode superar já este domingo, no Chile), e três títulos de equipas e três de pilotos no WTCC (todos com José María López como protagonista).

A Citroën Racing, para o Mundial de Fórmula E, conta com o mesmo monolugar da DS Penske, equipa que permanecerá no campeonato até ao fim da próxima época, a 12.ª na história do campeonato e a última do Gen3. Na 13, introdução do Gen4 e “adeus” da marca francesa ao Mundial, o que abre vaga para a “entrada em cena” de outro fabricante, propriedade do consórcio (e fala-se, insistentemente, no nome da Opel).

Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy encontram-se entre os pilotos mais experientes e bem-sucedidos na Fórmula E. O primeiro é francês, tem 35 anos e acabou a Época 11 na sexta posição. No campeonato, em 146 ePrix, regista dois títulos, 11 vitórias, 38 pódios e 17 “poles”. O segundo, neozelandês de 31, abandonou a Jaguar como vice-campeão. Na categoria, em 79 corridas, 11 vitórias, 25 pódios e sete “poles”. Vergne e Cassidy, em 2026, também serão companheiros de equipa no Mundial de Resistência (WEC), na Peugeot.