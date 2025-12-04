Citroën estreia-se na Fórmula E: primeiro regresso oficial depois do WRC

A Citroën Racing Formula E Team fará este sábado a sua estreia oficial no Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E, marcando o regresso da marca francesa a um programa de nível mundial.

A primeira prova da 12ª temporada terá lugar nas ruas de São Paulo e contará com uma dupla de luxo: o francês Jean-Éric Vergne, duas vezes campeão da categoria, e o neozelandês Nick Cassidy, vencedor na Nova Zelândia. Depois de testes de pré‑temporada considerados promissores em Valência, realizados no final de outubro e nos quais a formação cumpriu mais de 2.000 quilómetros, a Citroën chega ao Brasil com bases técnicas consolidadas e expectativas elevadas para a ronda de abertura.

Circuito citadino de São Paulo coloca foco na gestão de energia

A prova disputa‑se no circuito citadino de São Paulo, com 2,933 quilómetros de extensão, traçado no interior do Sambódromo. Com 11 curvas, longas retas e zonas de travagem exigentes, o desenho repete o formato do ano anterior, permitindo alguma continuidade às equipas que regressam à cidade. As características de alta velocidade e as frequentes fases de “stop‑and‑go” tornam a eficiência, a precisão de condução e a gestão de energia elementos estratégicos centrais numa boa prestação em pista.

De acordo com Cyril Blais, diretor da Citroën Racing Formula E Team, a corrida brasileira é particularmente técnica, com piso irregular, forte exigência nos travões e na tração à saída de curva. O responsável recorda que a edição anterior foi marcada por bandeira vermelha e dois períodos de safety car, sublinhando a rapidez com que o cenário competitivo pode mudar em São Paulo.

Regresso da Citroën a um Campeonato Mundial

Xavier Chardon, diretor executivo da Citroën, classificou este projeto como um marco para a marca, que volta a um campeonato do mundo com programa oficial pela primeira vez desde 2019, quando saíram do WRC. O gestor destacou o elemento surpresa associado à entrada na Fórmula E e garantiu que toda a estrutura global da Citroën apoia a iniciativa.

No fim de semana de estreia, a Citroën Brasil convidou clientes para acompanhar a prova e irá apresentar o Citroën Ami em pista, numa volta de demonstração antes da corrida. Xavier Chardon assegura ter “total confiança” na equipa e na dupla de pilotos, considerando o E‑Prix de São Paulo 2025 o ponto de partida ideal para esta nova fase.

Pilotos preparados para um novo capítulo

Nick Cassidy, que guarda boas recordações de São Paulo graças a um pódio na 9.ª temporada, afirmou estar ansioso por iniciar a época com a Citroën e orgulhoso por representar a marca nos seus primeiros passos nas corridas de monolugares. O neozelandês salientou ainda a atmosfera especial do público brasileiro, que considera uma das melhores do calendário.

Jean‑Éric Vergne, por sua vez, realçou o trabalho de vários meses de preparação com a nova estrutura e o desejo de transformar esse esforço em resultados imediatos. O francês apontou o pódio e a luta pela vitória como objetivos realistas para a ronda de abertura e frisou a importância de construir, desde já, um forte espírito de equipa.

Temporada de 2025 com calendário global e ambicioso

A temporada de 2025 da Fórmula E distingue‑se por um calendário amplo e diversificado, com provas em grandes cidades europeias e em destinos de referência na Ásia, Médio Oriente e Américas. O campeonato continua a reforçar a sua projeção internacional e a consolidar uma base de adeptos em crescimento acelerado, tanto nas bancadas como através das transmissões globais.

À medida que a Citroën Racing Formula E Team se aproxima da sua estreia, a formação apresenta‑se focada, motivada e preparada para o desafio. Com uma dupla de pilotos experiente, um pacote técnico competitivo e um campeonato de âmbito mundial pela frente, São Paulo marca o início de um novo capítulo na história desportiva da Citroën.