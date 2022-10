Calendário da Fórmula E ratificado pela FIA | AutoSport

O Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E visitará a África do Sul pela primeira vez em 2022/23, depois de ter sido ratificado o calendário para a época 9, durante a reunião de hoje do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA.

A confirmação da Cidade do Cabo no calendário como quinta ronda a 25 de fevereiro significa que a Fórmula E visitará quatro continentes e 12 grandes cidades no decurso de uma campanha sem precedentes composta por 17 rondas, o que sublinha o seu estatuto de Campeonato do Mundo, concedido em 2020.

A Cidade do Cabo é um dos três novos palcos da Fórmula E, juntando-se a Hyderabad (quarta ronda a 11 de fevereiro) e São Paulo (sexta ronda a 25 de março), com a Índia e o Brasil – tal como a África do Sul – a prepararem-se para marcar a sua estreia no campeonato.

A temporada terá início na Cidade do México a 14 de janeiro. Diriyah, na Arábia Saudita, será novamente uma ronda dupla de corridas noturnas no dia 27/28 de janeiro, partindo o pelotão para os três novos eventos em Hyderabad, Cidade do Cabo e São Paulo. Berlim – a única cidade a receber a Fórmula E todos os anos desde o início do campeonato – volta a organizar um fim de semana de corrida duplo a 22/23 de abril, antes do Principado do Mónaco, a 6 de maio. Devido a obras de renovação, o Estádio Olímpico de Seul já não pode ser utilizado para a corrida sul coreana, o que significa que a Fórmula E está atualmente a explorar outros locais para a prova de dia 20 de maio.

Os pilotos e equipas rumarão a Jacarta na Indonésia (3/4 de junho) e o local para a ronda 13, a 24 de junho, está ainda por confirmar, antes do regresso à Europa para a corrida de final de época, no Circuito Cittadino dell’EUR de Roma (15/16 de julho) e do Circuito ExCeL de Londres (29/30 de julho).