BMW sai da Fórmula E no final desta época

A BMW Motorsport anunciou há pouco que esta será a sua última temporada da Fórmula E. O foco da marca bávara vai centrar-se na produção, pelo que a BMW Motorsport termina o seu envolvimento na Fórmula E após a Temporada 7. A BMW foi parceira da competição desde o seu início, alcançou vitórias e pódios com a equipa BMW i Andretti Motorsport, sendo que o BMW Group sempre utilizou a Fórmula E como laboratório técnico para a produção, com os seus engenheiros a desenvolverem os sistemas de transmissão para os monolugares e a aproveitar a partilha de conhecimento com os carros de estrada, tendo existido sempre transferência de tecnologia entre o projeto da Fórmula E e o desenvolvimento da produção, mas esta última precisa agora de novas descobertas relativas à gestão e eficiência energética, transferência de software e uma melhoria dos e-motores, e segundo a BMW as oportunidades para esta forma de transferência de tecnologia no ambiente competitivo da Fórmula E esgotaram-se. Portanto, esta será a última temporada da BMW na fórmula E, com os pilotos Maximilian Günther e Jake Dennis.