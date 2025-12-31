As mais lidas de 2025: Félix da Costa em Londres: “hoje, tomei decisões erradas e paguei-as. Não posso confirmar, ainda, o adeus à Porsche, mas o futuro passa pela Fórmula E o WEC”
António Félix da Costa tinha acabado de passar por um sábado frustrante no ePrix de Londres, terminando apenas em 14.º depois de uma qualificação falhada que o deixou em 17.º na grelha, num fim de semana que marcaria o seu adeus à Porsche após três temporadas. O português assumiu a responsabilidade pelo mau resultado, reconhecendo que tomou “decisões erradas” na qualificação e que, em Londres, cada erro se paga caro, embora considerasse estar a fazer uma corrida suficientemente sólida para acabar nos pontos antes de um toque em Oliver Rowland, já com o Attack Mode ativado, que lhe destruiu a asa dianteira e comprometeu em definitivo a prova.
Apesar do desaire, Félix da Costa salientou o contributo para os campeonatos de construtores e equipas e reforçou a ambição de fechar a época com um bom resultado e dois títulos mundiais para a Porsche. Questionado sobre o futuro, não confirmou a saída para a Jaguar, admitindo apenas que essa possibilidade “está em cima da mesa” e garantindo que a próxima etapa da carreira passará pela continuidade na Fórmula E e pelo regresso em pleno ao Mundial de Resistência e às 24 Horas de Le Mans. Não seria preciso esperar muito para termos a confirmação de AFC na Jaguar (Fórmula E) e na Alpine (WEC).
Leia a notícia completa AQUI: https://www.autosport.pt/velocidade/formula-e/felix-da-costa-em-londres-hoje-tomei-decisoes-erradas-e-paguei-as-nao-posso-confirmar-ainda-o-adeus-a-porsche-mas-o-futuro-passa-pela-formula-e-o-wec/
