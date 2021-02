Arranque da Fórmula E continua previsto para a Arábia Saudita

Apesar do recente bloqueio de entrada de estrangeiros oriundos de diversos países, a Fórmula E continua a planear o arranque desta temporada na Arábia Saudita, no fim deste mês, apesar do reino ter suspenso a entrada de pessoas de 20 países de modo a limitar a propagação da Covid-19, referiu uma fonte da organização da Fórmula E.

A agência noticiosa estatal saudita revelou que a proibição temporária, em vigor a partir de hoje, inclui, entre vários outros, chegadas da Alemanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Como se sabe, a Fórmula E está maioritariamente sediada na Grã-Bretanha, com equipas também da França e da Alemanha: “A Fórmula E ainda está a planear organizar a abertura da temporada com ronda dupla a 26 e 27 de fevereiro”, disse uma porta-voz da Fórmula E: “Devido a uma isenção concedida pelo Reino saudita, os vistos de entrada da Fórmula E permanecem válidos. Estamos a trabalhar em soluções para levar todo o pessoal até à Arábia Saudita da forma mais segura possível”, disse.

Tal como sucedeu no Dakar. As duas corridas sauditas realiza-se em Diriyah, sendo as primeiras na competição à noite. Como se sabe, a Arábia Saudita também tem previsto realizar uma corrida noturna de Fórmula 1 em Jeddah, em novembro.