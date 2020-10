António Félix da Costa vai andar pelas ruas de Lisboa

Amanhã António Félix da Costa, atual Campeão da Fórmula E, vai andar pelas ruas da capital do nosso país. O piloto português vai pilotar o seu DS E-Tense FE20 num percurso que passa pela Torre de Belém, Ponte 25 de Abril, Cais do Sodré, Terreiro do Paço e Marquês de Pombal.