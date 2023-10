António Félix da Costa prepara teste da Fórmula E: “Desta vez, tudo é mais fácil” | AutoSport

Já começou a contagem decrescente para o início da temporada 10 do Campeonato do Mundo de Fórmula E, arrancando com o teste oficial em Valência, de 24 a 27 de outubro. A TAG Heuer Porsche terá Pascal Wehrlein e António Félix da Costa aos comandos do Porsche 99X Electric no Circuito Ricardo Tormo, com o luso a acreditar que esta época a sua preparação será mais fácil.

Estão previstas seis sessões de testes no Circuito Ricardo Tormo durante, com a Porsche a apresentar em Espanha a mesma pintura da época passada no Porsche 99X Electric. A FIA e a Fórmula E incluíram pilotos estreantes no programa de Valência, o que abre a porta a Gabriela Jílková para ganhar a sua primeira experiência aos comandos do Porsche 99X Electric.Para António Félix da Costa, que está “ansioso por Valência”, o teste de pré-temporada “é sempre bom porque todas as equipas e pilotos estão lá. Isto dá-nos a oportunidade de mostrar a nossa posição em relação à concorrência, de ver onde já somos fortes e onde podemos precisar de fazer algumas melhorias. A preparação para a época 10 está a correr muito melhor para mim do que a da época passada. No ano passado, eu era o novo elemento na equipa e estava a habituar-me ao carro. Desta vez, tudo é mais fácil. Aproveitei a pausa da Fórmula E para disputar corridas de resistência com o Porsche 963, passar tempo com a minha família e amigos e preparar-me mental e fisicamente para a nova época”.

A primeira corrida da nova temporada será disputada no E-Prix da Cidade do México, a 23 de janeiro de 2024.