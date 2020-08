António Félix da Costa venceu hoje a sexta prova da temporada da Formula E, disputada em Berlim. O piloto luso alcançou a pole position, venceu a corrida e efetuou a volta mais rápida da prova, cimentando a posição de líder do campeonato. Amanhã tem lugar a 7ª prova da temporada, com transmissão em direto no Eurosport às 18h00.

António Félix da Costa: “O vosso apoio, o fanboost, não tenho palavras”