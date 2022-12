António Félix da Costa no teste da Fórmula E garante que “objetivo é sermos campeões” (vídeo) | AutoSport

É quase tudo novo no arranque de mais uma época do Campeonato do Mundo FIA de Fórmula E para António Félix da Costa, que por estes dias, juntamente com todos os outros pilotos da competição elétrica, testa no Circuito Ricardo Tormo em Valência. Nova geração de monolugar totalmente elétrico, nova equipa mas a mesma ambição para o piloto luso, que tem vindo a “colecionar” títulos e vitórias por onde passa. Ainda agora terminou a época do Campeonato do Mundo da FIA de Resistência com o título mundial em LMP2 e António Félix da Costa está focado no novo objetivo com a Porsche no mundial de monolugares elétricos. Garante que partilha com a equipa germânica a ambição de vencer e tem o rumo traçado para 2022/2023: ser novamente Campeão do Mundo de Fórmula E.