António Félix da Costa: “Este convite era impossível de rejeitar” | AutoSport

Com uma carreira de luxo, António Félix da Costa é, sem dúvida alguma, um dos maiores talentos do automobilismo mundial e o convite da Porsche comprova isso mesmo. Um convite que, segundo o piloto, era impossível de rejeitar.

“Representar oficialmente uma marca como a Porsche é um sonho tornado realidade. Desde pequeno que olho com muito respeito e admiração para a Porsche e este convite era impossível de rejeitar. Partilhamos 100% dos mesmos valores e ADN, uma mentalidade vencedora e acredito que juntos vamos elevar o nome Porsche bem alto. Estou muito contente com este desafio e desejoso de começar a trabalhar com os engenheiros e toda a equipa Tag Heuer Porsche, para prepararmos da melhor forma o inicio da temporada 2023, onde vamos estrear o novo carro Gen3 e queremos lutar por vitórias e títulos na Fórmula E”, referiu o piloto luso.

Ao dar mais um passo em frente na sua carreira, Félix da Costa não esqueceu uma palavra de agradecimento à sua ex-equipa DS Techeetah. “Sem dúvida que foram três anos espetaculares, onde trabalhei com excelentes profissionais, alguns deles que se tornaram amigos. Obtivemos grandes feitos, em especial o meu título de Fórmula E e guardo grandes momentos para sempre, mas agora é altura de seguir um novo caminho, um novo desafio para mim!”, concluiu o piloto no anúncio da mudança de equipa na Fórmula E.