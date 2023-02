António Félix da Costa: “esta sabe bem” (vídeo) | AutoSport

Brilhante vitória de António Félix da Costa, na estreia da prova da Cidade do Cabo, na África do Sul, a 5ª ronda do Campeonato do Mundo de Fórrmula E. Depois de largar da 11ª posição, o piloto da Tag Heuer Porsche realizou uma corrida espetacular, sempre ao ataque, recuperando dez posições, obtendo a sua primeira vitória ao serviço da Porsche. O piloto português é agora 4⁰ classificado no Mundial, com 46 pontos.

A próxima prova do calendário é em São Paulo, no Brasil, a 25 de março.

Foto: Sam Bagnall