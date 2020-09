António Félix da Costa: “Dia especial e um orgulho enorme”

António Félix da Costa foi hoje condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, na sequência do seu título de Campeão de Fórmula E: “Dia especial e um orgulho enorme ter sido condecorado pelo nosso Presidente com o grau de Comendador da Ordem do Mérito. Como tenho dito este titulo é nosso, é de Portugal. Obrigado!”