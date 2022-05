António Félix da Costa: Decisão de não penalizar Frijns abre “precedente muito mau” | AutoSport

Na última volta da segunda corrida do E-Prix de Berlim do campeonato do mundo de Fórmula E, António Félix da Costa estava a defender o quinto posto de Robin Frijns (Envision Racing), que estava no cone de ar do DS do piloto luso em plena reta. Um toque do piloto neerlandês na traseira do DS, quase fez o português bater no muro de proteção do traçado, sem receber qualquer penalização.

No final da corrida, que terminou em sexto, Félix da Costa mostrou-se desiludido por tal situação não ter merecido uma penalização por parte do colégio de comissários desportivos da FIA.

“Estou apenas um pouco dececionado, não com o próprio Robin porque foi o primeiro a vir e pedir desculpa, mas por ver que este tipo de contacto, no meio de uma reta, colocando um piloto completamente de lado, é bom e não merece uma penalização”, disse da Costa ao Motorsport.com. “Penso que abrimos aqui um precedente muito mau, estou desapontado com a decisão dos comissários hoje, especialmente quando Robin é o primeiro a vir e pedir desculpa. Eu nem sequer me mexi na reta, apenas mantive a mesma trajetória que fiz durante as 39 voltas da corrida. Por isso não compreendo realmente o que fiz de errado ou o que poderia ter feito de diferente”. António Félix da Costa é 10º classificado do campeonato, com 42 pontos a meio da temporada, com oito de dezasseis provas já disputadas.