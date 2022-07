António Félix da Costa: “das corridas mais complicadas de gerir que tive na Fórmula E” | AutoSport

Foi uma ronda dupla do campeonato do mundo de Fórmula E difícil para António Félix da Costa, mas que no final do fim de semana rendeu bons pontos. E. Depois de ter terminado na 7ª posição na corrida de ontem, o piloto português voltou a estar na luta dos lugares da frente, finalizando a corrida na 5ª posição final, o que lhe garante mais 16 pontos para as contas do campeonato.

Fim-de-semana de muita luta para Félix da Costa, que tudo fez para contrariar as dificuldades de set up sentidas no seu monolugar, este fim-de-semana em Londres. No Sábado o piloto da DS Techeetah foi 11º na qualificação e batalhou na corrida, para recuperar até à 7ª posição final. Já na corrida de hoje, AFC conseguiu melhorar a performance do monolugar da DS Techeetah, registando a 4ª melhor marca na qualificação, mas na corrida voltou a sentir bastantes dificuldades de performance, acabando por terminar na 5ª posição. Apesar de tudo, bons pontos para as contas do campeonato e para a equipa, num fim-de-semana onde Félix da Costa foi o único piloto da DS Techeetah a marcar pontos.

Em resumo do fim-de-semana de Londres, António Félix da Costa referia que “lutei com todas as minhas armas, mas de facto aqui em Londres nunca conseguimos encontrar um set up competitivo para o nosso carro. Em ambas as corridas foi muito difícil e confesso que principalmente hoje, foi das corridas mais complicadas de gerir que tive na Fórmula E. Este 5º lugar acaba por ser um pequeno prémio para a equipa, demos tudo, mas simplesmente não tinha andamento. Vamos analisar, procurar voltar à forma que temos registado nas últimas corridas e voltar fortes para a última corrida dupla na Coreia.”

O vencedor da corrida de ontem foi Jake Dennis, com Stoffel Vandoorne na 2ª posição e Nick Cassidy a fechar o pódio. Já hoje a vitória sorriu a Lucas di Grassi, com Jake Dennis logo atrás, seguido de Nyck de Vries a fechar o pódio.

Félix da Costa é agora 5º nas contas do campeonato, com 116 pontos. O líder do campeonato é Stoffel Vandoorne com 185 pontos, isto quando falta disputar apenas a última ronda dupla, marcada para dias 13 e 14 de agosto, na Coreia do Sul.