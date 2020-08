António Félix da Costa Campeão da Fórmula E

Terminou há momentos a quarta corrida de Berlim da fórmula E e o português António Félix da Costa Campeão assegurou antecipadamente o título da Fórmula E, depois de ter sido segundo na corrida de hoje, logo atrás o vencedor, o seu colega de equipa Jean Eric Vergne.

Depois de ter chegado à Berlim na frente do campeonato, depois de ter vencido em Marraquexe, no fim de fevereiro, Félix da Costa apresentou-se no aeroporto de Tempelhof, em Berlim, pronto para fazer uma ponte aérea para o título e fê-lo duma forma absolutamente espantosa, convertendo um avanço de 11 pontos em 68, em três corridas. Hoje, chancelou o título com mais uma grande demonstração de classe ao contribuir para o primeiro triunfo do ano do seu colega de equipa, Jean Eric Vergne, que também passou a ser o segundo classificado da competição.

Com este conjunto de resultados, a DS Techeetah também é já a Campeão de equipas. Piloto campeão, segundo do campeonato, Campeã de Equipas, que mais se podia pedir na DS Techeetah. É o corolário de um grande trabalho, e a prova que a troca da BMW pela DS Techeetah tinha um objetivo muito claro: ganhar. Este é claramente um dia de glória para o automobilismo português.

António Félix da Costa conquista desta forma o seu primeiro título da Fórmula E, isto quando ainda faltam duas corridas para o final da época, que termina na próxima quinta-feira em Berlim. A DS Techeetah dominou este regresso quase a seu bel prazer, registou uma dobradinha nesta corrida, passou a tê-la no campeonato de pilotos e ainda assegurou o título das equipas.



Vergne, que arrancou da pole, arrancou bem o mesmo sucedendo com Félix da Costa. A DS Techeetah planeou uma troca de líder de modo a contribuir para a poupança de energia de ambos (sabe-se que quem vai atrás poupa mais), e permitiu a Vergne conservar também a sua energia, que permitiu que os dois DS cortassem a meta em primeiro e segundo.

Já na parte final da corrida, Félix da Costa permitiu que Vergne voltasse a passar para a frente da corrida, o campeonato estava perfeitamente assegurado, e os Nissan de Sebastien Buemi e Oliver Rowland não conseguiram, apesar de terem tentado, especialmente o suíço que passou Rowland e foi atrás de Félix da Costa. Buemi terminou a corrida em terceiro, enquanto Rowland acabou de perder a quarta posição para Nyck de Vries (Mercedes) que o ultrapassou na última volta da corrida. Lucas di Grassi fez uma corrida quase solitária e terminou em sexto, à frente de Mitch Evans.

A corrida foi interrompida por alguns momentos no seu início, pois o vencedor da corrida de sábado, Max Guenther, bateu no NIO333 de Oliver Turvey. O piloto da BMW i Andretti foi considerado culpado por esse incidente pelos Comissários Desportivos após uma investigação e vai ser penalizado em três lugares na grelha para a próxima corrida, na quarta-feira. O segundo classificado da corrida de ontem Robin Frijns, nem arrancou, devido a um problema com a bateria do seu Envision Virgin.

CAMPEÕES

Três a falar português, dois a falar francês…

2019/2020 António Félix da Costa

2018/2019 Jean-Eric Vergne

2017/2018 Jean-Eric Vergne

2016/2017 Lucas di Grassi

2015/2016 Sébastien Buemi

2014/2015 Nelson Piquet Jr

VITÓRIAS

1º Sébastien Buemi (13) 2014-2017,2019

2º Lucas di Grassi (10) 2014-2019

3º Sam Bird (9) 2014-2019

3º Jean-Eric Vergne (9) 2017-2020

5º Félix da Costa (5) 2015,2018,2020

6º Nicolas Prost (3) 2015,2016

6º Felix Rosenqvist (3) 2017,2018

6º Jerome d’Ambrosio (3) 2015,2016,2019

9º Nelson Piquet Jr. (2) 2015

9º Daniel Abt (2) 2018

9º Robin Frijns (2) 2019

9º Mitch Evans (2) 2019,2020

9º Maximilian Günther (2) 2020

14º Edoardo Mortara (1) 2019

14º Alexander Sims (1) 2019