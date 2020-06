And We Go Green: A Fórmula E como nunca a vimos

Fórmula E – And We Go Green é um ambicioso documentário de longa-metragem realizado por Fisher Stevens e Malcolm Venville, e produzido pelo ambientalista e ator, Leonardo Di Caprio. Naquela que é a inovadora série de corridas de carros elétricos e a disciplina de crescimento mais rápido que há memória no desporto automóvel, desde a sua criação em 2014, a Fórmula E mostra-se por dentro através do seu espetáculo de corridas intensas e imprevisíveis, com pilotos do melhor que há logo a seguir à Fórmula 1. Com um acesso sem precedentes, este documentário mostra as histórias para lá dos vencedores, e dos visionários que fizeram deste desporto o sucesso que já é. Vai aos bastidores com pilotos como Jean-Eric Vergne, Nelson Piquet Jr, Lucas di Grassi, Sam Bird e Andre Lotterer, além de mostrar imagens nunca antes vistas do fundador da Fórmula E, Alejandro Agag, e sua equipa, enquanto organizam e fazem acontecer as suas corridas elétricas nas ruas de algumas das cidades icónicas em todo o mundo.

Este documentário altamente cinematográfico usa enredos íntimos de personagens, vitórias nos bastidores e filmagens emocionantes de corridas para o levar para dentro do drama do campeonato 2017/18.