A Fórmula E no México: quem pode vencer? total incógnita!

O Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA dá início ao calendário de 2025 com a segunda prova da 11ª temporada, na Cidade do México neste sábado, 11 de janeiro.

Depois de um início de campeonato emocionante em dezembro passado, em São Paulo, a Fórmula E começa 2025 com um regresso à Cidade do México, uma das preferidas dos adeptos, para o próximo capítulo da competição elétrica.

O Hankook Cidade do México E-Prix 2025 promete apostas altas e uma competição intensa, já que os dois últimos vencedores desta corrida foram proclamados campeões de pilotos. Pascal Wehrlein, atual campeão e vencedor da Cidade do México no ano passado, estará especialmente ansioso para retornar ao topo do pódio após o seu dramático acidente em São Paulo no mês passado.

Enquanto isso, NEOM McLaren chega ao México como o atual líder do campeonato por equipas, impulsionado pelo pódio do estreante Taylor Barnard na primeira prova. A Jaguar TCS Racing também está em boa forma, com Mitch Evans triunfando de forma espetacular na primeira corrida da temporada, e a Jaguar também liderando o recém-criado Campeonato de Construtores da FIA. Com três títulos pela frente na 11ª temporada, cada ponto conta.

México tem sido um marco no calendário da Fórmula E desde a sua estreia na segunda temporada, sediando nove corridas até o momento. Apenas a Alemanha e os Estados Unidos sediaram mais corridas na história do campeonato. Este ano, o icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, batizado em homenagem aos lendários pilotos Ricardo e Pedro Rodríguez, será mais uma vez palco da ação.

António Félix da Costa diz que a Porsche estará forte, mas não será a única equipa nesse patamar, pois o “nível do campeonato está altíssimo e todos os detalhes contam para se ganhar aquele extra que pode fazer a diferença”

O traçado no sentido horário permanece inalterado, em relação à temporada passada, que viu uma nova chicane introduzida após a curva 8. A extensão total da pista é de 2.630 km, com a zona de ativação Modo Ataque localizada na parte externa da curva 15, diante do público apaixonado do Foro Sol localizado a 2.240 metros acima do nível do mar, no coração da capital mais antiga da América. A altitude e a atmosfera única da Cidade do México prometem um evento desafiador e estimulante tanto para pilotos como para equipas.

Sébastien Buemi, que já subiu três vezes ao pódio na Cidade do México, tentará ampliar seu histórico de sucesso, enquanto os torcedores lotarão as arquibancadas do circuito para desfrutar de um grande evento.

O e-Prix do México realiza-se este sábado no Autódromo Hermanos Rodriguez, na cidade no México, num circuito composto por 19 curvas, e um total de 2,63 quilómetros de perímetro. Pode acompanhar toda a ação desta etapa do Mundial de Fórmula E no Eurosport 2 ou em streaming na Max a partir das 19:50h.