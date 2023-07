Fórmula E/Roma: o acidente que a todos assustou (vídeo) | AutoSport

Sam Bird bateu perdeu o controlo do seu Jaguar na volta 9 da primeira corrida de Fórmula E que se realiza este fim de semana em Roma, Itália. Ficou atravessado a meio da pista e Sebastien Buemi acertou-lhe em cheio o mesmo sucedendo com Edoardo Mortara que ainda bateu mais forte, António Félix da Costa também ficou pelo caminho depois de tocar ao de leve no monolugar atravessado na pista e a bater no muro logo de seguida. Vários outros carros tocaram no Jaguar de Bird, que ficou muito mal posicionado, arriscando-se um acidente mais grave, que felizmente não aconteceu. Naturalmente, bandeira vermelha na volta 9. Nenhum dos pilotos saiu ferido dos acidentes.

Foram acidentes muito perigosos, não só quando Edoardo Mortara bateu em Sam Bird na zona do cockpit, já no final do acidente, mas sim o forte golpe de Sebastien Buemi que o fez deslizar o Halo ao longo das barreiras a alta velocidade. Muita sorte e muita segurança dos carros neste acidente.