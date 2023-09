Fórmula Aquila: Rodrigo Seabra obteve os seus primeiros pódios à geral | AutoSport

Tem somente 12 anos, é o mais jovem piloto na Fórmula Aquila mas em pista bate-se de igual para igual, como se a experiência dos demais não fosse relevante para o seu desempenho. E hoje brilhou, brilhou nos resultados, na condução e na forma como lida com a pressão. Três corridas e dois pódios à geral. Um feito único para quem se estreia num campeonato que permitiu, excecionalmente, a sua participação em tão tenra idade.

Um segundo lugar na corrida 1, um sexto lugar na corrida 2 e para fechar, o terceiro lugar na corrida 3 que se realizou hoje em Kinnekulle, na Suécia. Em todas elas, sempre no grupo da frente, sempre a discutir os primeiros lugares em lutas muito acesas. No final a enorme satisfação de ver cumprido o seu objetivo e de estar mais perto da vitória à geral.

“Estou muito feliz. Foram as melhores corridas da minha vida. Que fim-de-semana! Muitas lutas, muitas ultrapassagens! Superei os meus resultados até à data e continuo a evoluir como me proponho em todas as jornadas. Acho que está tudo a acontecer na altura certa. Estes resultados dão-me motivação para querer fazer mais e melhor”, disse Rodrigo Seabra.

O fim-de-semana começou bem desde cedo nos treinos livres. O quarto lugar na qualificação dava bons indicadores. A primeira corrida confirmou o excelente desempenho de Rodrigo que conquistou numa luta renhida o segundo lugar da geral, primeiro da júnior. Mais tarde na corrida 2, novas lutas, novos avanços e recuos, chegando mesmo a liderar a prova, no entanto, um toque de um adversário na última volta roubou-lhe o segundo lugar e remeteu-o para o sexto posto da geral, terceiro na júnior. No derradeiro confronto e depois do esforço da equipa de recuperar o carro a tempo, Rodrigo não se deu por vencido. Protagonizou algumas das melhores lutas em pista, não se intimidou com a experiência dos adversários e deu o tudo por tudo. Voltou a estar na frente da corrida e cruzou a linha de meta no terceiro posto.

“As corridas foram, todas elas, muito intensas. Sempre com ultrapassagens e lutas. Queria sempre subir lugares, mas não podia descurar os pilotos atrás de mim. Um olho na frente da prova e outro no retrovisor para não ser apanhado de surpresa. Foram incríveis as corridas. Aprendi imenso. Saio daqui mais forte e mais determinado. No início da temporada, não achei que fossem possíveis estes resultados. Agora, acredito que não há limites. É trabalhar e lutar, os resultados vão aparecer”, concluiu o piloto da Maia.

Rodrigo Seabra consegue assim pontos muito importantes em termos de campeonato, é agora quinto entre os Juniores e mantém a segunda posição nos Rookies quando falta disputar uma jornada para o final da temporada. A última prova realiza-se a 30 de setembro em Falkenberg.