Fórmula Aquila: Rodrigo Seabra com dupla jornada este fim-de-semana | AutoSport

Seis corridas em dois dias! Este será o desafio do piloto português Rodrigo Seabra na Fórmula Aquila que este fim-de-semana, de 22 e 23 de julho, visita o traçado sueco de Mittsverigebanan. Um programa exigente que irá colocar à prova o jovem piloto que ocupa a sexta posição da classificação geral, o terceiro lugar entre os pilotos estreantes.

Este fim-de-semana em pista, Rodrigo vai encontrar 18 adversários, todos com ambições de chegar aos melhores lugares possíveis. Objectivo idêntico ao seu: “Quero sempre fazer mais e melhor. Vai ser um fim-de-semana muito exigente e compacto. Dois dias para duas qualificações e seis corridas. Muita actividade em pista e pouco tempo para preparar e analisar a informação recolhida. Será igual para todos sendo que, mais uma vez, o meu ‘handicap’ será a falta de conhecimento da pista. Mas vou tentar colmatar essa lacuna com os treinos de sexta-feira para estar de ‘igual para igual’ com todos os outros”, começou por explicar.

Numa altura em que o piloto da Maia não tem de se preocupar com os afazeres escolares, o seu foco vai estar na aprendizagem, na evolução e claro, nos resultados: “Quero melhorar as classificações das corridas anteriores e sobretudo subir posições na tabela classificativa. Sei que não é fácil, tenho adversários muito experientes sobretudo porque são mais velhos e têm mais anos de competição, mas não posso deixar de querer e de lutar por isso. É isso que vou fazer, entrar na luta!”, rematou Rodrigo Seabra confiante para tão exigente jornada.

O programa do fim-de-semana prevê, uma qualificação e três corridas no sábado que repete de igual forma no Domingo. O Live Streaming pode ser acompanhado em https://www.youtube.com/@AquilaFormula1000/streams e ao Live Timing em: https://speedhive.mylaps.com/