Fórmula Aquila 1000: Rodrigo Seabra novamente no pódio | AutoSport

Rodrigo Seabra continua a dar nas vistas na Fórmula Aquila 1000 que este fim-de-semana teve a sua sexta ronda. O jovem piloto de 12 anos, voltou a estar em destaque ao conseguir mais um pódio no Campeonato Júnior. Rodrigo é agora quinto na classificação júnior e segundo entre os Rookies.

O Circuito de Gellaresen Arena em Karlskoga na Suécia revelou-se um verdadeiro desafio para o piloto português. Apesar de já conhecer o traçado, teve de se debater com as condições atmosféricas instáveis e corridas feitas com muito água na pista.

O fim-de-semana foi ganhando novo ritmo à medida que ia decorrendo, com Rodrigo e melhorar prova a prova. Depois do 10º lugar na qualificação onde teve de fazer frente à chuva, a um ‘set-up’ menos ajustado e a dificuldades com a pressão dos pneus, as corridas chegaram. No primeiro confronto, foi oitavo classificado, no segundo sexto, quarto entre os juniores. E na corrida final volta a repetir o sexto lugar, mas termina da melhor forma possível com o terceiro lugar do pódio entre os juniores.

Concluído o fim-de-semana de competição, Rodrigo salientava as dificuldades que encontrou: “Foi um fim-de-semana de difícil adaptação. A pista ora estava molhada ora estava seca. Era difícil encontrar o melhor ‘set-up’. Depois havia zonas no circuito com muita água, obrigava a uma condução mais cautelosa para garantir não entrar em ‘aquaplaning’. Foram três corridas muito desafiantes, porque queria andar rápido, mas ao mesmo tempo não podia cometer qualquer erro para garantir concluir todas as corridas e somar o maior número de pontos possíveis. E mesmo com todas as dificuldades consegui isso e sou agora quinto no campeonato júnior. Estou contente com o trabalho que acabei por conseguir realizar”, começou por explicar o jovem piloto da Maia.

Ainda não foi este fim-de-semana que conseguiu o tão desejado pódio à geral, mas com a evolução que tem demonstrado será resultado para breve: “Esta jornada não foi a ideal para isso. O meu foco era conseguir chegar ao final das corridas e somar pontos. Vi vários pilotos abandonarem por excesso de confiança. O meu dia vai chegar, trabalho para isso todos os fins-de-semana de competição!”, rematou confiante o jovem piloto.

Da chuva sueca, Rodrigo regressa ao solarengo Portugal para regressar à competição novamente no fim-de-semana de 2 e 3 setembro em Kinnekulle.