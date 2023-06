Fórmula Aquila 1000: Rodrigo Seabra focado num bom resultado | AutoSport

A terceira jornada da Fórmula Aquila 1000 vai ter lugar este fim-de-semana de 16 a 18 de Junho em Sturup, na Suécia no Copenhaga Racing GP com a participação de Rodrigo Seabra, o único piloto português em competição. Depois de duas jornadas disputadas num total de seis corridas, o jovem piloto de 12 anos ocupa neste momento a sexta posição da classificação geral júnior, o terceiro melhor entre os pilotos estreantes no campeonato.

Rodrigo, vai enfrentar, mais uma vez, uma pista que desconhece, mas está focado em aprender rápido as exigências deste novo figurino e continuar a trilhar caminho na aprendizagem aos monolugares e sobretudo a esta realidade desportiva. Sem cerimónias e muito ciente do trabalho que tem pela frente, é com maturidade pouco própria para a idade que refere: “Esta vai ser a realidade que vou enfrentar prova a prova. Todos os circuitos são novidade para mim, por isso não posso encarar isso como um ponto fraco, mas sim, fazer disso, uma força para me tornar mais forte e mais exigente na altura de ir para a pista”, começou por referir.

Posto isto, a determinação de Rodrigo Seabra leva-o a ambicionar duas coisas: “A primeira é continuar a aprender e a evoluir. É sentir-me a cada prova mais capaz e confiante no meu trabalho. A segunda é procurar melhorar ou igualar os resultados que consegui até agora e se possível subir posições nas tabelas classificativas.

Sei que posso ser o piloto com menos anos de competição fruto da minha idade, mas quando entro em pista nem penso nisso, foco-me no meu trabalho e em ser o melhor sucedido possível”, rematou.

O programa do fim-de-semana prevê a qualificação de sábado, 17 de junho às 12.40h (hora portuguesa) e a primeira corrida às 14.40. No Domingo a corrida 2 a corrida 3 serão às 11.20h e 13.50h.