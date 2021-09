Fórmula 4: Pedro Perino com excelentes resultados no Red Bull Ring | AutoSport

Pedro Perino estreou-se de forma muito positiva a correr na equipa US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher e pelo antigo diretor técnico da Mercedes no DTM, Gerhard Ungar. No circuito austríaco de Red Bull Ring, a contar para a quinta prova do Campeonato Italiano de Fórmula 4, o piloto de Oeiras entrou no top-10 à geral entre 31 adversários e voltou a integrar o top-5 entre os 18 ‘rookies’, numa pista onde não teve possibilidade de treinar e numa corrida disputada à chuva.

Depois das primeiras duas provas em Paul Ricard e Misano, na terceira jornada do Campeonato Italiano de Fórmula 4, realizada no traçado de Vallelunga, Pedro Perino garantiu um excelente 13.º lugar à geral perante 31 adversários e, mais importante ainda, assegurou a 5.ª posição entre os 18 ‘rookies’.

Este fim de semana, a contar para a quinta prova, voltou a ter uma excelente prestação, desta vez no Red Bull Ring, na Áustria. Na primeira corrida do fim de semana, o italiano Leonardo Bizzotto não evitou um choque no monolugar de Pedro Perino e acabaram os dois por desistir logo na primeira volta. Na segunda corrida, o piloto português começou a recuperar o prejuízo, já que depois de arrancar da 25.ª posição foi 19.º classificado e 9.º entre os ‘rookies’, para então depois brilhar na derradeira corrida à chuva, onde festejou a sua primeira entrada no top-10 à geral entre 31 concorrentes e voltou a somar pontos importantes para a classificação geral dos ‘rookies’.

“A estreia a correr pela US Racing foi muito positiva. Apesar de ter de correr atrás do prejuízo após o incidente na Corrida 1 e que ainda ‘influenciou’ a Corrida 2 – porque tive de trocar o motor –, na Corrida 3 mostrei a minha rapidez e consegui um excelente 10.º lugar à geral e a 5.ª posição entre os ‘rookies’ à chuva, o que me deixa muito motivado para as restantes provas do campeonato”, referiu Pedro Perino, que vai disputar a sexta e penúltima prova entre os dias 8 e 10 de outubro, em Mugello.

Filipe Cairrão