Fórmula 4, Manuel Espírito Santo: “É um ano de muita aprendizagem para quem saiu do karting” | AutoSport

Depois do interregno para as habituais férias de verão, o Campeonato de Espanha de Fórmula 4 está de regresso para a quinta jornada da temporada no Circuito Ricardo Torno em Valência. Manuel Espírito Santo que este ano se estreia no Campeonato está motivado para mais esta ronda onde espera superar os resultados conseguidos até aqui.

O piloto português é 14º classificado na tabela, 9º entre os pilotos estreantes e espera continuar a evoluir num dos campeonatos mais exigentes para quem se estreia nos monolugares: “O meu objectivo é sempre fazer melhor do que até aqui, não só em termos de resultados das corridas como das qualificações, mas também, melhorar a performance geral e a minha evolução enquanto piloto. É um ano de muitas aprendizagens e de superação para quem acaba de sair do karting”, referiu o jovem piloto.

O fim-de-semana será composto, como habitual, por três corridas, mas para já Manuel centra-se nas qualificações: “Os resultados das qualificações são determinantes para bons resultados nas corridas. Nem sempre é fácil conseguir voltas limpas e rápidas. Por isso, para já, é esse o meu foco. Se esse objetivo for conseguido tudo será mais fácil nas provas. Vamos começar a preparar tudo desde cedo e acredito que vamos conseguir atingir os objectivos”, rematou o piloto da MP Motorsport, actual detentora do título espanhol.

O programa do fim-de-semana prevê as sessões de treinos livres, qualificação 1 e corrida 1 no sábado. No domingo terá lugar o segundo treino cronometrados e a corrida 2 e 3.