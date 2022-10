Fórmula 4 Italiana: Pedro Perino corre em Mugello | AutoSport

A Fórmula 4 Italiana prossegue no próximo fim de semana com a realização da sétima e última prova, no Circuito de Mugello. Pedro Perino vai, novamente, enfrentar mais de quatro dezenas de pilotos oriundos de 19 países, mas a confiança na obtenção de um bom resultado mantém-se intacta, já que na ronda anterior, em Monza, o jovem piloto de Oeiras foi 6.º classificado perante 44 adversários.

A saga de Pedro Perino na Fórmula 4 Italiana 2022, a mais exigente do mundo da especialidade, terá o seu epílogo no próximo fim de semana, no Circuito de Mugello.

A época está a ser positiva para o jovem piloto de Oeiras, dado que depois da prova inaugural em Imola, destacou-se nos traçados de Misano, Spa-Francorchamps (Bélgica), Vallelunga, Red Bull Ring (Áustria) e, mais recentemente, em Monza, onde brilhou ao garantir um excelente 6.º lugar, perante um vasto pelotão (44 pilotos) recheado de jovens talentos oriundos de 19 países.

Integrado na equipa alemã US Racing, fundada pelo ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, Pedro Perino sabe como foi exigente o percurso que fez até aqui e mantém o foco para a derradeira ronda, em Mugello. “Desde que a época se iniciou tive que me ir habituando ao carro, mas penso que foi sempre a evoluir, já que depois de ter rodado no top-10 entre uma concorrência tão forte e extensa, consegui na prova anterior em Monza, disputada há cerca de dez dias, garantir um 6.º lugar, resultado que me deixou extremamente satisfeito e confiante não só para esta última prova da época em Mugello, mas sobretudo para a minha carreira no desporto automóvel“, começou por sublinhar Pedro Perino, para depois falar mais concretamente sobre a derradeira jornada: “Em Mugello, vou tentar alcançar o melhor resultado possível. No ano passado, quando me estreei na Fórmula 4 Italiana, fiz a melhor recuperação em Mugello, mas a pista é bastante exigente, sobretudo no que diz respeito à gestão dos pneus. Se não gerirmos bem nas primeiras duas corridas, chegamos à terceira corrida sem pneus. Mas está a ser uma boa época e acrecito que vamos terminá-la da melhor forma“, referiu Pedro Perino.