Fórmula 4 Espanha no fim de semana no AIA em Portimão
Uma semana depois da Ultimate Winter Series, o Autódromo Internacional do Algarve acolhe mais um campeonato de Inverno com a chegada dos irrequietos monolugares da F4 Espanha e também da F3 Eurocup.
Duas categorias de “caminho” rumo ao sonho da Fórmula 1 – que passará pelo Algarve novamente no próximo ano – onde a juventude e a velocidade irão enfrentar as 15 curvas de uma das mais exigentes pistas do panorama mundial do desporto motorizado, num fim de semana que será certamente de emoção, velocidade e muito espetáculo.
Integrados no competitivo pelotão da F4 Espanha estarão três pilotos com as cores de Portugal. Noah Monteiro repete o campeonato onde se estreou no ano passado e terá a seu lado Max Radeck, jovem que vem do karting e chega a este campeonato pela primeira vez, o mesmo se passando com Maria Neto que, aos 15 anos de idade, será a primeira piloto portuguesa a competir nesta série. Maria vem igualmente do karting e tem a particularidade de estar integrada na equipa do guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois.
Os bilhetes para todo o fim de semana têm um custo de 10 euros com acesso ao paddock e podem ser adquiridos na loja do Kartódromo Internacional do Algarve.
HORÁRIO
Sábado 21 de Fevereiro
09h00 – Qualificação F4
10h00 – Qualificação F3
11h00 – Fórmula 4 Espanha Winter (Corrida 1)
12h15 – Fórmula 3 (Corrida 1)
13h50 – Sprint F4
14h55 – Sprint F3
Domingo 22 de Fevereiro
09h00 – Qualificação F4
09h55 – Qualificação F3
10h50 – Fórmula 4 Espanha Winter (Corrida 3)
12h00 – F3 Corrida 2
