Fórmula 3 Britânica: O primeiro grande título internacional de Álvaro Parente

Foi em setembro de 2005 que Álvaro Parente repetiu o feito de de Pedro Lamy na Formula 3 alemã, tornando-se o primeiro português a sagrar-se vencedor de uma competição internacional automóvel em 2005, depois de assegurar antecipadamente o título do Campeonato Britânico de Fórmula 3 com um terceiro lugar e uma vitória no circuito de Nurburgring.

Para assegurar o título Parente precisava de marcar mais 20 pontos na pista alemã que o seu principal adversário e colega de equipa, o americano Charlie Kimball. Depois de partir da pole position, o português não viu a corrida começar da melhor forma, já que a embraiagem do seu Dallara/Honda-Mugen patinou no arranque, e Parente viu-se de repente no 6º lugar.



Felizmente, o piloto do Team Portugal conseguiu aproveitar a confusão na primeira curva e recuperar imediatamente até ao 3º posto. À frente, James Walker fez uma corrida solitária em direção à sua primeira vitória no campeonato, enquanto Parente acabou envolvido numa batalha pelo segundo posto com Mike Conway à sua frente e Danilo Dirani atrás de si, mas acabou por terminar no lugar mais baixo do pódio, enquanto Kimball terminava em 7º.



Para a segunda corrida, Parente partiu apenas do 3º lugar na grelha, enquanto Bruno Senna alcançava a sua primeira pole. Na largada, o português conseguiu passar Senna e o seu colega da equipa na Double-R Racing, Dan Clarke, com uma partida-canhão, tendo depois uma corrida difícil, sendo pressionado por Senna durante as 14 voltas feitas em redor do traçado do Nurburgring, e recebendo a bandeirada de xadrez com o monolugar do brasileiro colado à traseira do seu carro. A volta mais rápida deu-lhe o ponto extra necessário para bater Kimball (5º na corrida) na luta pelo campeonato, quando ainda faltavam duas jornadas duplas para o final.



Álvaro Parente ficou extasiado com o resultado, «porque o sonho tornou-se realidade. Empenhei-me ao máximo para poder desfrutar de um momento como este que acaba por ser o corolário do esforço de um grupo alargado de pessoas e de entidades que sempre acreditaram no meu valor. Queria deixar um agradecimento muito especial ao meu pai que me ajudou a chegar onde estou hoje».

Palmarés de Álvaro Parente

2020 2º 12 Horas Bathurst – Classe A – GT3 Profissional

2019 2º Blancpain GT World Challenge America – Pro

2019 3º Blancpain GT World Challenge America – Geral

2018 2ª 10 Horas Suzuka – Classe Pro

2017 2º Pirelli World Challenge – GT Sprint Global

2017 3º 12 Horas Bathurst – Classe A – GT3 Pro-Pro

2016 1º Pirelli World Challenge – GT

2016 1º Bathurst Liqui-moly 12 Horas

2016 1º Liqui-Moly Bathurst 12 Horas – Classe A

2015 1º Internacional GT Open – GT3 ProAM

2014 3º 12 Horas do Golfo – GT3

3º Campeonato Espanhol de GT 2010

3º Campeonato Espanhol de GT 2010 – Super GT

2007 1ª World Series by Renault 3.5

1º Campeonato Britânico de Fórmula 3 de 2005