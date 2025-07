Ford Capri Zakspeed: O cristalino canto do cisne

O Ford Capri é ainda hoje um dos mais conhecidos e desportivos modelos da marca americana. Jochen Mass foi o último piloto a conduzir um Capri oficial, proveniente da fábrica sedeada em Norisring. Corria o ano de 1975 e, três anos mais tarde, o Capri reapareceu, pelas mãos da Zakspeed e com as cores da Mampe, uma marca de bebidas. Tratava-se de um Grupo 5, inscrito na categoria até 2 litros, no campeonato alemão da especialidade. Em vez dos habituais 1000 quilos de peso, motor V6 de injecção e 3,4 litros de cilindrada, este projecto estabelecia-se sobre uma plataforma em alumínio e tinha um motor 1.4 equipado com um turbo-compressor, baseado no bloco Cosworth BDA de quatro cilindros. A carroçaria ostentava a forma de um Capri – e era isso que interessava, pois este campeonato era dedicado aos “silhuetas”, bastando a aparência com o modelo de série. Pesava apenas 780 quilos e, em Hockenheim, nas primeiras sessões de testes, foi um segundo e picos mais rápido que o BMW320i turbo Schnitzer, a referência dessa altura. O Ford Capri Zakspeed manteve-se em acção até 1983, vendo o motor aumentado para 1700cc e, entre os seus resultados, destaca-se o título do DRM(antecessor do DTM), com Ludwig, em 1981. Construído em metais leves, o Capri idealizado por Erich Zakowski em1977 era muito rápido mas muito frágil. Mesmo assim, na sua classe poucos rivais encontrou.