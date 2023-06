Ford apresenta o novo Mustang GT4 em Spa | AutoSport

O Ford Mustang continua o seu percurso oficial na categoria SRO GT4 com um novo automóvel de competição baseado no Mustang Dark Horse – o segundo Mustang de competição, após a recente revelação do Mustang GT3 – para competir a nível global em 2024. Com a revelação do Mustang GT4, a Ford cumpre a promessa de disponibilizar um Mustang de competição para qualquer tipo de piloto e em todo o mundo, desde o amador até às equipas profissionais

A icónica marca Mustang da Ford está a expandir, ainda, mais o seu lendário estatuto com a estreia formal do Mustang GT4, evento que decorreu hoje no âmbito da CrowdStrike 24 Hours of Spa, no lendário circuito de Spa-Francorchamps, no leste da Bélgica. O Mustang GT4 é o mais recente dos esforços da marca da oval azul nos desportos motorizados, apelidado de “Ford vs. Everyone” por Jim Farley, Presidente e CEO da Ford. Baseia-se no novo Mustang Dark Horse de 2024, tal como o seu irmão Mustang GT3. Com esta revelação, a Ford dá oficialmente continuidade a um percurso ininterrupto na categoria GT4, certificada pela SRO, iniciado em 2017.

O Mustang GT4 recebe uma decoração arrojada e colorida, numa adaptação das aplicadas pela Troy Lee Designs no Mustang GT3 e na SuperVan 4.2. Troy Lee é reconhecido como um dos principais designers de pinturas para desportos motorizados do mundo: “O Mustang GT4 é um membro-chave da nossa gama de desportos motorizados”, disse Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance Motorsports. “A sua colocação entre o Mustang GT3 e o Mustang Dark Horse R, que será revelado em breve, mantém a marca em competição a todos os níveis de performance em pista e é uma parte importante do nosso programa de competição para clientes. Com esta nova versão, baseada no novo modelo Dark Horse da sétima geração, melhorámos o nível do jogo e estamos prontos para desafiar um mundo inteiro de concorrentes.”

A introdução do Mustang Dark Horse em 2022 serviu como precursor de um lançamento mais amplo da família de automóveis de competição Mustang, a estrear este ano. Nela inclui-se o

novo Mustang GT4, o recentemente desvendado Mustang GT3 e o próximo Mustang Dark Horse R, entre outros. Todos darão continuidade ao estatuto do Mustang como a marca de maior sucesso da Ford, correndo em pistas lendárias de todo o planeta, de Daytona (EUA) a Bathurst (Austrália), com uma acessibilidade que abrange desde as corridas profissionais de GT até aos track days para clientes. O Mustang estará verdadeiramente nas competições de todo o mundo.

Com o novo Mustang GT4, a Ford Performance expande, ainda mais, a sua sólida parceria com a Multimatic, entidade que irá construir todas as unidades Mustang GT4. Os motores V8 de competição, de base bloco Ford Coyote do Mustang GT4, desenvolvidos inteiramente pela Ford Performance, serão montados pela Ford em Dearborn, no estado do Michigan.

“Estamos orgulhosos por trabalhar com tantos parceiros fantásticos nestes programas de veículos de competição”, afirmou Christian Hertrich, Diretor de Motores de Competição da Ford Performance. “Também é muito especial poder fazer todo o trabalho de motores para o Mustang GT4 integralmente em casa. Temos uma grande equipa e estou entusiasmado com o facto de os fãs do Mustang poderem ver o Mustang GT4 em ação.”

O Mustang GT4 de competição inclui ainda amortecedores Multimatic DSSV, uma caixa de velocidades Holinger de engrenagens frontais, patilhas de mudança de velocidade com acionamento pneumático, painéis da carroçaria em fibra natural, bem como um pacote aerodinâmico exclusivo, desenvolvido para cumprir os objetivos da categoria GT4.