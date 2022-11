Filipe de Souza vence Corrida da Guia Macau/TCR Asia Challenge | AutoSport

Filipe de Souza voltou a vencer, somando ao seu triunfo de sábado nova vitória na Corrida da Guia Macau – TCR Asia Challenge – Wynn, com a prova a terminar uma volta mais cedo quando Lo Sze Ho se despistou ao tentar lutar pela liderança.

O piloto de Macau, de Souza, liderou desde a pole-position, assumindo o comando, mas ataques do Hyundai i30 N TCR da Z-Challenger Racing pilotado por Lo e o Honda Civic Type R TCR da Team TRC de Andy Yan Cheuk Wai deixou a expectativa de que a corrida ia ter um final no limite.

Lo – que arrancou de décimo segundo na grelha de partida – foi atrasado pelo primeiro de dois recomeços após a situação de Safety-Car quando foi ultrapassado pelo Audi RS3 LMS de Cheong Chi On antes da corrida ter sido reiniciada, mas rapidamente voltou a segundo na traseira do Audi da CHAMP Motorsport pilotado por de Souza, quando o Safety-Car foi chamado por uma segunda vez.

O segundo período foi mais demorado, mas ainda assim permitiu que fosse realizada uma volta em competição antes do final, com Yan a chegar a terceiro depois de ter arrancado de décimo sétimo. Os três favoritos à vitória antes do evento cortaram a linha de meta colados.

Qualquer esperança de um final entusiasmante terminou prematuramente, uma vez que Lo despistou-se na rápida direita da Curva do Mandarim Oriental, com o Hyundai a bater nas barreiras interiores para depois ser alvo do contacto do Audi de Ryan Wong Chun Hao e, posteriormente, menos severamente, por Cheong.

Yan passou de Souza para a liderança antes da Lisboa, quando as bandeiras vermelhas foram mostradas, mas de Souza foi classificado como o vencedor, ao liderar o pelotão quando a última volta teve o seu início.

Lo não esteve na cerimónia do pódio, dado ter sido levado para o Hospital Conde S. Januário, onde foi reportado que estava bem. Lo manteve-se no segundo posto na classificação final à frente de Yan.

Wong ficou em quarto à frente de Huang Ruo Han. Samuel Hsieh foi sexto na linha da meta no único Lynk & Co TCR do pelotão, mas uma penalização de dez segundos, por falsa partida, atirou-o para fora do top 10. Cheong acabou por garantir que ficavam quatro Audi nos seis primeiros à frente do piloto de Macau Eurico de Jesus, que recuperou onze posições a partir do décimo oitavo lugar na grelha de partida até sétimo no seu Honda.