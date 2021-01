Filipe Albuquerque sobre as 24h de Daytona: “numa corrida tão longa, tudo pode acontecer”

Realizou-se ontem a corrida de qualificação com vista às 24h de Daytona, prova que vai ter lugar no próximo fim-de-semana de 30 e 31 de janeiro e que será a primeira corrida do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA WeatheTech SportsCar Championship). Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, os pilotos da Wayne Taylor Racing, que disputaram a corrida, arrancaram da sétima posição da grelha e terminaram no quinto lugar depois de terem rodado no terceiro posto.

No final Filipe estava ciente que teve pouco tempo para conhecer o carro e que quantos mais quilómetros fazia mais à vontade se sentia. Um período de adaptação que o piloto de Coimbra espera concluído no início da emblemática prova americana no próximo sábado: “Esta prova serviu para aprender o carro em situação de corrida. Arranquei de sétimo, entreguei o carro ao Ricky em terceiro e acabámos em quinto. Penso que o resultado de hoje é irrelevante para o desfecho das 24h de Daytona. Demorei 20 minutos a recuperar de sétimo até terceiro, por isso numa corrida tão longa, tudo pode acontecer”, começou por referir Filipe Albuquerque.

Estes últimos dias têm sido muito importantes: “Para aprender o carro, ajustar ‘set-up’ e sentir-me confortável. É tudo novidade mas cada vez sinto-me melhor. Acho que estamos no caminho certo para a primeira corrida da época. E não tenho dúvidas que vai ser uma corrida daquelas!”, concluiu o piloto de Coimbra optimista e ao mesmo tempo ansioso para começar a grande maratona americana. De recordar que Filipe Albuquerque já venceu por duas vezes em Daytona na classe GTD em 2013 e à geral em 2018.