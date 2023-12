Filipe Albuquerque reconhecido como um dos melhores de 2023: “incentivo para uma nova época” | AutoSport

“Estou grato por este reconhecimento que me coloca entre os melhores do mundo. Este ranking tem a particularidade de vir daquele que é considerado um dos melhores jornais da especialidade. E por isso tem todo o mérito que não deve ser descurado. Fico feliz com esta avaliação que me permitiu subir 15 posições face ano passado num ano que não foi propriamente fácil. Estes reconhecimentos são sempre bons para o ego e funcionam como incentivo para uma nova época que se avizinha”, referiu Filipe Albuquerque.

Filipe Albuquerque foi distinguido como o 27º melhor piloto do mundo desta lista de pilotos e destaca as suas habilidades, dedicação e esforço em pista durante mais uma temporada. De notar que mesmo não tendo conseguido em 2023 festejar títulos, Filipe Albuquerque esteve sempre na luta pelos mesmos e foi sempre protagonista nas corridas que disputou.

Filipe Albuquerque foi reconhecido pelo Autosport britânico como um dos 50 melhores pilotos de 2023, sendo o único piloto luso dentro do top daquela publicação, que destaca os profissionais de diversas nacionalidades e disciplinas, incluindo Fórmula 1, IndyCar, Ralis ou resistência, subindo 15 posições comparativamente ao ranking do ano passado.

