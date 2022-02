Filipe Albuquerque: “Queríamos a vitória, mas o segundo lugar em Daytona é muito bom” | AutoSport

As 24h de Daytona deram-nos uma inesperada dobradinha da Acura, apesar do ritmo superior dos Cadillac. Mais uma vez, o trabalho bem feito das equipas Acura levou a melhor sobre o poderio dos Cadillac. Não foi o #10 de Filipe Albuquerque que venceu, como queríamos, mas vimos uma excelente luta em condições nem sempre fáceis.

“Em Daytona nunca esperaria uma dobradinha da Acura” disse Albuquerque ao AutoSport. “Foi impressionante e a Acura está de parabéns por isso. Acho que os Cadillac estavam superiores, mas a maior parte teve problemas e tivemos vantagem mais graças à estratégia do que por andamento puro. O Cadillac #5 vinha com um andamento muito forte, mas já veio um pouco tarde demais. Ficaria mais contente se tivesse vencido, especialmente por termos ficado atrás de outra equipa com o mesmo carro, sendo que foi a segunda vez em mais de um ano que ficaram à nossa frente. Não estamos habituados a isso e claro que queremos ser sempre os melhores com o nosso carro, mas eles estiveram muito bem. Temos de lhes dar o devido mérito e aceitar que não vamos ganhar sempre. Quase conseguimos a quarta vitória consecutiva para a WTR em Daytona, ficamos em segundo, o que também é muito bom.”

Os pneus frios com temperaturas baixas foram uma dor de cabeça para os pilotos Acura, especialmente no começo dos stints: “Com pneus frios os Cadillac tinham um andamento superior. No miolo, eles eram bem mais rápidos que nós numa volta normal, mas com pneus frios, conseguiam passar-nos por fora sem dificuldades, com muito mais tração. Eu estava espantado com a maneira como eles estavam a fazer aquilo e quanto mais curvas houvesse, mais eles me passavam e não havia nada que eu pudesse fazer para o evitar. Tivemos dificuldades durante a corrida com isso e a nossa “sorte” no final foi que os pneus estavam quentes e toda a gente começou a fazer stints duplos e foi isso que nos ajudou a manter a posição. O arranque dos stints com pneus frios à noite foi delicado, mas de alguma forma, adaptei-me bem à situação e não foi tão mau quanto isso. “