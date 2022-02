Filipe Albuquerque prepara-se para a primeira jornada do Stock Car Brasil | AutoSport

No próximo fim de semana, 12 e 13 de fevereiro, Filipe Albuquerque enfrenta a primeira jornada do Stock Car Brasil no Circuito de Interlagos. O piloto português vai juntar-se a Ricardo Maurício na Eurofarma-RC com o intuito claro de conquistar a vitória.

Não será a primeira experiência de Albuquerque na competição brasileira, depois de ter feito a corrida de duplas em 2018 com Rubens Barrichello. O piloto português está contente por poder regressar a um dos mais competitivos campeonatos brasileiros que é seguido atentamente em todo o mundo.

“Estou muito feliz por regressar a um campeonato e a um país que já me trouxe tantas alegrias. Sei que vai ser uma jornada muito competitiva, mas tenho um parceiro recordista de vitórias em 2021 pelo que o cenário se avizinha bastante promissor. Sei também que me vou divertir bastante. Não sendo o meu ‘campeonato’, mas como qualquer piloto, vou dar o meu melhor para agradecer o convite e a aposta no meu trabalho”, começou por explicar.Em 2018 o piloto português foi segundo ao lado de Barrichello, como tal suplantar esse resultado é o objetivo: “É esse o meu objectivo, do Ricardo e da equipa. Estou desejoso de chegar a Interlagos, um circuito único e sentar-me ao volante do Chevrolet Cruze”, rematou Filipe Albuquerque.