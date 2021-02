Filipe Albuquerque: “O Ricky é uma pessoa cinco estrelas”

Uma das grandes mudanças para os fãs portugueses que acompanham o IMSA este ano foi passar a torcer pelo #10, um carro que normalmente era associado a emoções menos positivas (devido ao incidente que roubou a vitória a Filipe Albuquerque em Daytona 2017). Também para Filipe Albuquerque o primeiro impacto foi estranho, mas o inimigo de então passou a ser o amigo de agora:

“O Ricky é uma pessoa cinco estrelas, muito simpático, ele tem sido exaustivo na forma como ele me tem recebido e tem feito tudo para que me sinta confortável na equipa. Já o considero claramente como um amigo. Mas entendo que mete alguma confusão olhar para o #10 agora de maneira diferente , mas nada melhor que ganhar para esquecer o que está no passado.”

2021 será um ano de grande equilíbrio no IMSA, com todas as equipas a apresentarem alinhamentos muito fortes e com o BoP cada vez mais bem afinado:

“Apesar de termos vencido em Daytona as coisas têm de mudar para Sebring e o BoP tem de nos favorecer um pouco caso contrário não temos hipóteses. Mas já não existem nos Estados Unidos equipa um pouco menos fortes. Até agora a Mazda tinha dois carros meio fortes com um piloto bom e outro não do mesmo nível. Neste momento tem apenas um carro, mas com uma dupla de topo, o mesmo se passa com a Chip Ganassi, a JDC, a Action Express… Daí entendemos que vamos ter um ano difícil. Esta edição de Daytona foi das mais competitivas de sempre, esperamos o mesmo no resto da época e é impossível prever quem vai ganhar porque depende dos erros, das oportunidades que poderemos aproveitar. O Acura é tendencialmente melhor em pistas de alta velocidade, o BoP está cada vez mais equilibrado para estas corridas, o que vai tornar a competição mais justa e é ótimo para o campeonato. Teremos de ver também se, quando formos os mais rápidos, conseguimos ganhar, porque como já vimos a estratégia vai ser fundamental, a gestão do tráfego também e este ano, os LMP3 vão baralhar ainda mais as coisas. Claro vai ser preciso uma boa dose de sorte para o conseguir.”