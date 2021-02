Filipe Albuquerque: “Estou a criar boas ´dores de cabeça´ na Acura”

Inevitavelmente todos os fãs gostam de saber um pouco mais sobre as máquinas e Albuquerque é dos poucos que pode fazer uma comparação real entre os vários chassis LMP2 e DPi. As diferenças do Acura para o Cadillac são significativas:

“Uma das maiores diferenças do Acura para o Cadillac é o turbo do motor, que obriga a uma condução muito diferente. O Cadillac tem um motor atmosférico fantástico, linear, fácil de acelerar e de meter a potência no chão. No Acura temos de contornar o atraso do turbo, que quando entra é muito forte. Temos uma série de ajustes para controlar essa potência e otimizar a tração. Tive de me adaptar e procurar uma maneira de pilotar o carro, que acabou por ser completamente diferente da dos meus colegas, o que faz que neste momento esteja a criar boas ´dores de cabeça ´ na Acura, porque nenhum dos outros pilotos faz como eu. E eles estão a olhar para isso com atenção pois o que eu faço não está errado e consigo ser competitivo. Agora com a prestação em Daytona, provavelmente conseguirei pedir algumas coisas que se adaptem mais ao meu estilo de condução. Mas foi isso que me fez pensar que a adaptação iria ser mais complicada inicialmente. Andar com o Oreca em LMP2 no WEC e o ELMS ajudou muito pois o estilo de condução no Oreca é muito diferente do que no Dallara.”

Piloto responsável pelo desenvolvimento do Ligier, tendo também ajudado no desenvolvimento do Dallara e agora pilotando Oreca quer na Europa, quer nos Estados Unidos (o Acura tem como base o chassis Oreca), Albuquerque é um dos maiores, senão o maior especialista em LMP2:

“Neste momento já tenho experiência no Ligier, no Oreca e no Dallara e creio que mais ninguém terá experiência nos três carros. Desenvolvi muito o Ligier e chegamos a um limite que não dava para ultrapassar e por isso trocamos para os Oreca. Na altura falamos com o ACO que a diferença na valia dos carros era grande mas não nos deram ouvidos e a verdade é que desde que trocamos de carro, apenas ficamos uma ou duas vezes fora do pódio. E por um lado lamento termos estado com um carro inferior tanto tempo pois acho que poderíamos ter começado a dar cartas muito mais cedo e não apenas agora. Conheço também o Dallara e fui eu que fiz um dos Jokers (evolução do carro) em Sebring com a AXR. Agora estou com o Oreca no último ano e meio, embora não tenha feito evolução do carro, mas sei exatamente o que gostava de mudar.”