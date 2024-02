Filipe Albuquerque este fim-de-semana nas Asian Le Mans Series | AutoSport

Filipe Albuquerque vai disputar este fim-de-semana as duas últimas jornadas da Asian Le Mans Series em Abu Dhabi no Circuito de Yas Marina depois de um convite de última hora da equipa 99 Racing.

O piloto português estava de férias em Abu Dhabi quando Louis Deletraz o desafiou para substituir NiKita Mazepin que por motivos de doença não pode disputar as corridas ao volante do Oreca da equipa líder da tabela classificativa. Filipe Albuquerque, que não vira as costas a um bom desafio, decidiu alinhar com o intuito de ajudar a estrutura a sagrar-se campeã de 2024.

Como diz um velho ditado, é estar no lugar certo à hora exata: “E bastaram 30 minutos para que tomasse a decisão de alinhar. Não estava preparado para um fim-de-semana de competição. Mas com boa vontade tudo se faz, nem que para isso tenha de usar o fato e o capacete do Louis. Vai ter a sua graça”, começou por explicar o piloto português que fará equipa com Louis Deletraz e Al Harty Ahmad.

Para além das peripécias de conseguir agilizar todas as questões logísticas em tempo recorde, a preocupação é fazer um bom trabalho e ajudar a equipa a chegar ao tão desejado título: “A última vez que estive no Circuito de Yas Marina foi há cerca de 10 anos e o circuito está muito diferente, por isso há todo um processo de adaptação que estou a trabalhar. Depois este Oreca é diferente do que estou habituado, mas está muito próximo daquele com que fui campeão em 2020. Será um fim-de-semana decisivo com duas jornadas onde o meu foco é fazer um bom trabalho que culmine com os títulos de Campeões para pilotos e equipa” rematou.

As corridas terão lugar no sábado pelas 11h, hora portuguesa e no domingo pelas 12h. Acompanhe tudo em https://live.asianlemansseries.com/en/live e no FB do Campeonato onde serão transmitidas as corridas em direto