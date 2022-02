Filipe Albuquerque: “Em 2023 estarei com a Acura num LMDh” | AutoSport

Os próximos meses vão ser de definição para muitos projetos LMDh. As equipas começam a testar as suas máquinas e os alinhamentos começam a ser conhecidos. Filipe Albuquerque também já tem o seu destino traçado e será piloto Acura, na Wayne Taylor Racing. Esta confirmação, dada ao AutoSport, não surpreende pois Albuquerque está muito bem cotado na WTR, quer pelo patrão, quer pelo seu colega de equipa Rick Taylor, a dupla tem funcionado às mil maravilhas e a performance de ambos tem sido fantástica. Como tal, a manutenção de Albuquerque para a nova era é um passo natural.

“Cada equipa quando assina contrato com os pilotos para 2022 automaticamente está a assinar com o piloto para a nova era dos LMDh. Basta olhar para a Penske, que vai fazer o WEC com o Dane Cameron e o Felipe Nasr e que são pilotos com contrato para o próximo ano e nesta fase estão a ganhar rotinas com a equipa para estarem preparados para o próximo ano. Não faz sentido mudar de pilotos de 2022 para 2023. Portanto, posso dizer que em 2023 estarei com a Acura e com a Wayne Taylor Racing no novo LMDh a competir no IMSA. Para já o programa é apenas no IMSA e a seu tempo daremos mais pormenores. “