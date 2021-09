Filipe Albuquerque: “Conseguimos atingir o que nos propusemos” | AutoSport

Foi o fim de semana perfeito aquele que Filipe Albuquerque viveu em Laguna Seca na oitava jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência. Para além da pole position, o piloto português e o seu companheiro de equipa, Ricky Taylor, conseguiram vencer a corrida e de cimentar a primeira posição nas contas do campeonato com 100 pontos de vantagem para o segundo classificado. Um resultado excelente para quem luta pelo título e quando faltam somente três jornadas para o final da época.

No final das 2 horas e 40 minutos de corrida, Filipe Albuquerque não escondia a felicidade por este resultado: “Estamos muito contentes. Conseguimos atingir o que nos propusemos antes do fim-de-semana começar. Apesar de já estarmos na primeira posição do campeonato era importante ganhar ainda mais vantagem e isso foi muito bem conseguido. Fizemos uma excelente corrida pese embora não nos tenhamos livrado de alguns problemas”, começou por referir.

“No meu primeiro ‘stint’ estávamos muito bem e sempre a ganhar margem. Depois comecei a sentir problemas, sabia que alguma coisa se passava no carro, mas mesmo assim consegui manter a primeira posição. Estava um bocado de borracha a tapar a entrada de ar dos travões traseiros. Mas aquando do ‘pit-stop’ para entrar o Ricky no carro, a equipa resolveu o problema. Daí em diante foi sempre a andar até à vitória!”, continuou.

A próxima corrida acontece dentro de 15 dias em Long Beach e Filipe sabe que terá um enorme desafio pela frente: “Laguna Seca adapta-se bem ao nosso Acura, o mesmo não se pode dizer de Long Beach. Por isso a vitória de hoje foi importante pois não sabemos o que nos espera na próxima ronda. Certo é, que mesmo sabendo do nosso ‘handicap’, vamos dar o melhor para, pelo menos, ficar à frente dos nossos mais directos adversários. O título americano é a nossa meta”, rematou o piloto português.

Nos dias 24 e 25 de Setembro decorre a nona jornada do Campeonato em Long Beach numa corrida de ‘sprint’ de somente 1h40m.