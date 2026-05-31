Filipe Albuquerque conquista primeiro pódio da época no IMSA em Detroit

Filipe Albuquerque alcançou este fim de semana o primeiro pódio da temporada no IMSA WeatherTech SportsCar Championship, ao terminar na terceira posição na corrida de Detroit, ao lado de Ricky Taylor, num resultado que surge como resposta a um arranque de época marcado por contratempos.

O piloto português e a equipa Wayne Taylor Racing capitalizaram uma estratégia eficaz e um ritmo competitivo para superar as dificuldades de uma prova disputada num circuito citadino onde recuperar posições é particularmente complexo.

Corrida exigente premiou consistência

O resultado ganhou maior relevo pelo contexto em que foi construído. Depois de assegurar o sétimo lugar na qualificação, a dupla partiu para uma corrida que já se antecipava taticamente exigente, tendo em conta as características do traçado de Detroit, estreito e com escassas oportunidades de ultrapassagem.

A situação complicou-se ainda mais quando, já em prova e numa altura em que seguia na sexta posição, o Cadillac da equipa foi tocado por um adversário, caindo para oitavo. A partir daí, Albuquerque e Taylor foram obrigados a reconstruir a corrida, combinando gestão, agressividade controlada e leitura estratégica dos momentos decisivos para regressarem à discussão pelos lugares do pódio.

Albuquerque vê resultado como possível ponto de viragem

No final, Filipe Albuquerque assumiu a importância do terceiro lugar, encarando-o como um sinal de mudança numa época que ainda não tinha produzido os resultados pretendidos. “Como o possível ponto de viragem num ano que nos tem trazido vários amargos de boca”, afirmou o piloto de Coimbra.

Albuquerque descreveu também a dureza da jornada em Detroit, sublinhando que “o fim de semana foi duro e a corrida nada pacífica” e lembrando que, num circuito com poucos pontos de ultrapassagem, qualquer recuperação exige precisão total. Segundo o português, o desempenho do carro foi decisivo para sustentar essa resposta competitiva: “O nosso Cadillac estava com um ótimo andamento e só nos restava aproveitar as oportunidades e erros dos outros ao mesmo tempo que a estratégia não podia falhar.”

O piloto destacou ainda o significado do resultado para todo o grupo de trabalho, considerando que o pódio permitiu finalmente traduzir em números o esforço desenvolvido nas primeiras provas da época. “Finalmente traduzimos o nosso trabalho num resultado que nos satisfaz”, afirmou, antes de deixar uma ambição clara para as próximas corridas: “Espero que daqui para a frente seja sempre a melhorar até chegar às vitórias.”

Le Mans no horizonte

O pódio de Detroit oferece assim novo fôlego a Albuquerque, Ricky Taylor e à Wayne Taylor Racing numa fase importante da temporada. Mais do que um resultado isolado, o terceiro lugar surge como fator de confiança para uma equipa que procurava transformar competitividade em resultados concretos.

Segue-se agora um dos momentos altos do calendário internacional, com a deslocação para a Europa para disputar as 24 Horas de Le Mans, agendadas para 10 a 14 de junho. A prova francesa será o próximo grande teste para Filipe Albuquerque, que chega moralizado por um resultado capaz de relançar a época.