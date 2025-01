Filho de peixe, sabe nadar. O adágio popular frequentemente usado para os filhos que seguem as pisadas dos pais. Mas, neste caso, há uma carga emocional grande associada a escolha deste caminho por parte do jovem em questão. Sebastian Wheldon, filho de Dan Wheldon vai estrear-se na F4 italiana, seguindo o sonho de chegar o topo do automobilismo, como fez o seu pai que, infelizmente, faleceu em pista.

Dan Wheldon foi um piloto britânico de IndyCar que venceu o Campeonato da IndyCar Series em 2005 e conquistou duas vitórias nas 500 milhas de Indianápolis (2005, 2011). Começou a correr em karting aos oito anos e tornou-se o primeiro campeão britânico e europeu no U.S. F2000 National Championship (1999). Correu pela Andretti e pela Chip Ganassi Racing, demonstrando um talento excecional. Tragicamente, Wheldon morreu num acidente no Las Vegas Motor Speedway em 16 de outubro de 2011, aos 33 anos. Um acidente violento, que envolveu muitos carros e que infelizmente colocou fim à vida do piloto britânico.

Um documentário da HBO, “The Lionheart ”, explora a sua vida e o seu impacto duradouro. Ele era amplamente admirado pela sua condução sem medo, carisma e talento. O seu legado continua vivo através dos seus filhos, Sebastian e Oliver, que são pilotos de desenvolvimento júnior da Andretti Indy.

Aos 16 anos, o filho mais velho do falecido Dan Wheldon, Sebastian vai fazer a sua estreia na F4 Itália e no Campeonato E4 (Europa) com a equipa PREMA. A equipa italiana colocou-o em pista com sucesso na última ronda do Troféu de Fórmula em Abu Dhabi, onde venceu a partir da pole position. A ligação com a Indy é forte, mas ao desenvolver a sua carreira na Europa, poderá piscar o olho à F1.

Este é mais um dos exemplos que torna este desporto apaixonante. Depois da dramática perda, os filhos de Dan Wheldon poderiam afastar-se por completo das corridas. Pelo contrário, abraçaram a paixão do pai e agora tentam levar o nome Wheldon tão alto quanto o pai conseguiu. Mais uma história emocionante neste desporto tão belo, mas por vezes tão cruel.