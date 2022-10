FIA Motorsport Games: Representação portuguesa marca pela diferença | AutoSport

Começam amanhã os FIA Motorsport Games, evento que reúne pilotos de diversas categorias de vários, paises.

Dezenas de países dos cinco continentes num total de cerca de 1000 pilotos entrarão em competição em 17 disciplinas distintas. Portugal alinha com 12 atletas em 8 categorias: Ralis com Ricardo Sousa e Luís Marques, Fórmula 4 com Manuel Espírito Santo, Drift com Janita Vieira, Cross Car Júnior com Guilherme Matos, Esports com João Cavaca, Karting Sprint Júnior com Rodrigo Seabra, Karting Sprint Sénior com Francisca Queiroz, e Karting Endurance com uma equipa totalmente feminina composta por Mariana Machado, Sofia Correia, Rita Teixeira e Anastácia Khomin.

Portugal será o único país presente nos FIA Motorsport Games a apresentar uma Equipa totalmente Feminina no Karting Endurance. Uma disciplina que obriga a quatro pilotos em competição. A decisão da FPAK de avançar nestes moldes, está relacionada com o objetivo claro de fomentar a participação feminina no desporto motorizado nacional e ao mesmo mostrar todo o seu talento.

Em 2019 Portugal participou em quatro disciplinas e não conseguiu medalhas no Drift e no Karting por muito pouco. Este ano, a ambição é redobrada e as expectativas acentuadas. Todos os pilotos estão motivados para bons resultados e focados nas medalhas.