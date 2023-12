FIA Motorsport Games: Inscrições abertas | AutoSport

Os FIA Motorsport Games, também conhecidos pelos Jogos Olímpicos dos desportos motorizados, são uma excelente montra para o desporto e para os pilotos que neles participam. A data para a próxima edição já está agendade, de 23 a 27 de outubro de 2024 em Valência, Espanha e à semelhança de anos anteriores, a FPAK conta ter uma comitiva a representar Portugal.

As inscrições para o evento arrancam no final de fevereiro de 2024 e, por forma a selecionar a melhor equipa para representar o nosso país, a FPAK abre, deste modo, as inscrições para as modalidades previstas. Os interessados deverão consultar as informações no documento em anexo e formalizar a sua candidatura por email para [email protected] até 30 de dezembro.

Circuitos

GT

GT Sprint

Formula 4

Touring Car

Drift



Ralis

Rally2

Rally2 – Tarmac & Gravel

Rally4 – Tarmac & Gravel

Historic Rally – Tarmac & Gravel

Rally All-Stars



Off Road

Cross Car Junior

Cross Car Senior

Cross Car Eco



Karting

Karting Sprint Junior

Karting Sprint Senior

Karting Endurance

Karting Mini

Karting Slalom

Electric Street

Auto Slalom

Esports

Esports Circuits

Esports Rally