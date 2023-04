FIA abre investigação a acidente da Porsche Sprint Challenge Ibérica em Portimão | AutoSport

Acabou por ser apenas um susto, mas podia ter sido muito pior. Alexandre Areia, piloto da Porsche Sprint Cup Ibérica, que faz a sua estreia este fim de semana, ficou sem travões no final da reta da meta do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) e não conseguiu desacelerar o seu carro, acabando por embater nas proteções do traçado de Portimão e ultrapassar as barreiras terminando a viagem nas bancadas que, felizmente, estavam despidas de público. Ainda não se conhece o motivo do incidente, mas o que restou do carro ficou sob a alçada da Porsche que vai investigar a causa do incidente.

Um porta-voz da FIA disse à publicação Motorsport.com que entidade federativa está a analisar o incidente e que está “em processo de recolha de informações e seguir-se-á uma revisão pela Comissão de Circuitos”. Segundo a mesma fonte, “a bancada principal permanecerá fechada até novo aviso”, no fim de semana em que o AIA recebe a segunda ronda do calendário do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Foto: Action Media